Die EU empfiehlt wieder strengere Einreiseregeln für Menschen aus sechs Staaten, darunter die USA und Israel. Sie wurden am Montag von der Liste der Drittländer gestrichen, für die keine Corona-Beschränkungen mehr gelten sollen,teilte der Rat der Mitgliedstaaten mit. Grund sind vor allem hohe Inzidenzen. Betroffen sind auch Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo und Libanon. Für Menschen, die aus den USA, Israel und den genannten Balkanstaaten nach Deutschland wollen, hat die Änderung keine Folgen. Die Bundesrepublik stuft die Länder seit einiger Zeit als Hochrisikogebiete ein. Nicht geimpfte und nicht geneses Einreisende müssen fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Die EU hatte die USA im Juni unter die Drittstaaten gesetzt, für die keine Beschränkungen mehr gelten sollen. Daran gab es Kritik, weil die USA an Einreiseverboten für aus Europa Kommende festhalten.