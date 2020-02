Eine Dreifachnull ist das Ziel: Der Handelsvertrag, den die EU mit Großbritannien abschließen will, soll "null Zölle, null Mengenbeschränkungen, null Dumping" bringen, wie es Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerne und oft formuliert hat. Güterhandel soll also zollfrei bleiben, zugleich sollen sich die Briten keine unfairen Vorteile durch die Absenkung von Standards verschaffen. Ratspräsident Charles Michel und Chefunterhändler Michel Barnier benutzen ganz ähnliche Worte. Im Europaparlament hingegen wird die Sache mit dem zollfreien Handel etwas differenzierter gesehen.

Die Abgeordneten stimmen am Mittwoch in Straßburg über eine Resolution ab, in der sie zu den Verhandlungszielen der EU Stellung beziehen. Und da heißt es auf der siebten von 21 Seiten, die Kommission möge prüfen, ob Zölle und Mengenbeschränkungen zum Schutz besonders sensibler Branchen nicht doch sinnvoll seien. Für das Verhandlungsmandat von Barnier hat diese Forderung zunächst keine Folgen. Der Franzose präsentierte einen Vorschlag für dieses Mandat am Montag; am 25. Februar sollen die Mitgliedstaaten zustimmen, und danach können die Gespräche mit London starten.

Komplett unwichtig ist die lange Wunschliste des EU-Parlaments aber auch nicht, denn die Volksvertretung muss am Ende einem Vertrag mit den Briten zustimmen. Für London - und die Kommission - ist die Resolution daher eine Mahnung, das Placet nicht als gegeben anzusehen. Ausgearbeitet wurde der Text von der Koordinierungsgruppe, die das Parlament für die Verhandlungen aufgestellt hat. In dem Gremium sitzen Vertreter der verschiedenen Fraktionen und wichtiger Ausschüsse, Vorsitzender ist der deutsche Christdemokrat David McAllister. Das Gremium ist Nachfolger der Brexit-Steuerungsgruppe des Parlaments, die der meinungs- und twitterfreudige Liberale Guy Verhofstadt aus Belgien angeführt hat und die mit dem Austritt der Briten obsolet wurde.

Im Vergleich zu Barniers Verhandlungsmandat ist die Resolution auch deutlich detaillierter bei den Regeln, die verhindern sollen, dass die britische Regierung Standards schleift. Teilweise weisen die Forderungen über das hinaus, was Barnier anstrebt. Im Bereich Steuern fordern die Abgeordneten etwa, dass London gegen Überseegebiete und Kronbesitzungen vorgeht, die Steuertricksern und Kriminellen als Geldverstecke dienen. Zuletzt waren hier die Britischen Jungferninseln und die Isle of Man in den Schlagzeilen.

Kritisch äußern sich die Parlamentarier zum britischen Niveau des Datenschutzes. Sie warnen die Kommission, die Bedenken genau zu prüfen und zu warten, bis Missstände abgestellt sind, bevor die Behörde den Briten eine "adäquate" Regulierung bescheinigt. Der Punkt ist wichtig: Verweigert die Kommission das Urteil "adäquat", ist es nicht möglich, nach Ende der Übergangsfrist, also von Januar 2021 an, Daten zwischen der EU und Großbritannien auszutauschen.