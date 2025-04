Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Es wäre ja schön, sagt Henna Virkkunen, wenn sie mal mehr Zeit hätte, um in Ruhe an ihren politischen Projekten zu arbeiten. An neuen Gesetzen etwa, die sich die Europäische Kommission vorgenommen hat, in der die 52-jährige Finnin als Vizepräsidentin für Digitales, für Sicherheit und den Schutz der Demokratie verantwortlich zeichnet. Aber immer ist etwas dringender, von durchtrennten Unterseekabeln über hybride Bedrohungen an den EU-Außengrenzen bis hin zu Donald Trumps Zollkrieg. All das hat die Kommissarin auf dem Tisch.