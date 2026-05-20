Wenn das Weltgeschehen sich dem Willen des amerikanischen Präsidenten fügen wollte, und oft klingt Donald Trump ja, als wäre das durchgehend der Fall, dann wäre sein Besuch in Peking in der vergangenen Woche ein absolut prägendes Ereignis gewesen. Ein Gipfel, der den Auftakt einer neuen Epoche markiert. Das war er nicht. Außer beunruhigenden Aussagen Trumps zu Taiwan bleibt nicht viel in Erinnerung. Vielsagend wirkt nun, dass gewissermaßen gleich im Anschluss Wladimir Putin in Peking eingetroffen ist, es ist mittlerweile seine 25. Chinareise. Das Verhältnis der beiden Länder ist nicht einfach, aber Moskau und Peking agieren, wie unsere China-Korrespondentin Lea Sahay beschreibt , seit dem russischen Angriff auf die Ukraine als enge Partner – nun wolle man die Beziehungen „auf eine neue Ebene heben“. Lea Sahay analyisert, was das bedeuten dürfte. Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo wird nach dem Ausbruch des Ebola-Virus als extrem ernst eingeschätzt. Doch viel zu langsam laufe die Hilfe an, warnt Mubarak Kano. Er ist Arzt und kümmert sich in Ostkongo um Ebola-Erkrankte. Im Interview mit Judith Raupp beschreibt er die „katastrophal schlechte“ Ausstattung der Krankenstationen – und warnt vor einer weltweiten Ausbreitung. In wenigen Wochen beginnt mit der Fußballweltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ein Ereignis, das sich mit seinen 104 Spielen über fast den ganzen Sommer ziehen wird. Hierzulande hat sich aber schon jetzt eine ziemliche Aufregung eingestellt. Schuld daran ist Manuel Neuer, auch mit 40 Jahren noch ein außergewöhnlicher Torhüter, oder genauer: Bundestrainer Julian Nagelsmann, der eben diesen Keeper nun wohl wieder zurückholt, und das in einer Manier, die nicht als eleganter Spielzug in die Trainerlehre eingehen dürfte. Sebastian Fischers Kommentar trägt also deshalb den Titel: „Der Eiertanz ist zu Ende, die Diskussion nicht“.

Was heute wichtig ist

EU-Einigung: USA sollen versprochene Zollvorteile bekommen. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich in der Nacht darauf verständigt, unter anderem Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen. US-Präsident Donald Trump hatte dem Bündnis zuvor eine Frist für eine Einigung gesetzt und gedroht, Zölle auf Autos aus der EU zu erhöhen. Zum Artikel

US-Senat stimmt erstmals für mehr Mitsprache im Iran-Krieg. Der US-Senat hat den Weg für eine Resolution frei gemacht, die Präsident Trump dazu zwingen würde, den Krieg gegen Iran zu beenden oder dafür eine Zustimmung des Kongresses einzuholen. Auch mehrere Republikaner stimmten dafür. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Klimaforscher rechnen im Pazifik mit „Super-El-Niño“. Eine neue Prognose der US-Atmosphärenbehöre NOAA sieht die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Klimaphänomens im Ostpazifik in diesem Sommer bei 100 Prozent. Das könnte für neue globale Rekordtemperaturen sorgen. Zum Artikel

Booker Prize geht an Yang Shuang-zi für „Taiwan Travelogue“. Den renommierten Literaturpreis erhält in diesem Jahr die Schriftstellerin Yang Shuang-zi für eine Liebesgeschichte im besetzten Taiwan. Die beiden deutschen Nominierten, Shida Bazyar und Daniel Kehlmann, gehen bei der Preisverleihung leer aus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Europas KI-Regulierung wird konkreter. Bei der KI-Regulierung auf europäischer Ebene tut sich gerade viel. Die Kommission stellte gestern Leitlinien für KI-Hochrisiko-Systeme vor, verschob allerdings ein Paket für Technologiesouveränität. Kritik gibt es dazu von deutschen EU-Abgeordneten. Auch wichtig: Das Bundeskabinett will heute die rechtliche Grundlage für den Wallet-Start beschließen. Die neue Fassung liegt SZ Dossier vor. Zum Briefing

Geoökonomie: Wolfram als Testfall für Europas Wirtschaftsresilienz. Wolfram wird in Deutschland knapp und teuer, weil China seine Ausfuhren durch Exportkontrollen begrenzt. Die Suche nach Alternativen läuft – von der Sangdong‑Mine in Südkorea bis zu Projekten in Spanien, Portugal, Österreich und Deutschland. Doch während die USA neue Minen und Förderprogramme aufbauen, zögern die Europäer beim Bergbau. Zum Briefing