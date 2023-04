2022 haben in den 27 EU-Staaten 40 Prozent mehr Menschen Asyl oder einen anderen Schutzstatus erhalten als 2021. Wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg am Donnerstag mitteilte, stiegen die positiven Entscheidungen damit auf 384 245. In den Vorjahren sank die Zahl stets leicht. Mit 41 Prozent (159 365) Anteil erließ Deutschland die meisten positiven Bescheide. Es folgten Frankreich (13 Prozent), Italien (10) und Spanien (9). Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten in der EU Schutz ohne Asylantrag und lange Verfahren.