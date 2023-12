Bundeskanzler Scholz bei einem Treffen des Europarats in Brüssel. "Wenn Deutschland niest, erkältet sich Europa", warnt ein Wirtschaftsexperte in Portugal.

Geldprobleme waren aus deutscher Sicht lange eine Sache anderer EU-Staaten - die man auch gern belehrt hat. Wie reagiert das europäische Ausland nun auf die Haushaltskrise in Deutschland?

Von SZ-Korrespondenten

Die Ampelkoalition in Berlin ringt um den Bundeshaushalt, in dem nach dem Urteil des Verfassungsgerichts etliche Milliarden Euro fehlen und für den unrechtmäßig zu viele Schulden aufgenommen wurden. Seit Wochen rätseln SPD, Grüne und die FDP über Sparmöglichkeiten, streiten über die Schuldenbremse und diskutieren über Notlageerklärungen. Und wie blicken andere EU-Mitglieder auf die Haushaltskrise in Deutschland?