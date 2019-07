16. Juli 2019, 09:42 Uhr Europa Wer macht was in der EU?

Die mit der Flagge behangene Eingangstür an der EU-Kommission in Brüssel

Nicht nur das Amt des Kommissionspräsidenten, auch andere Spitzenpositionen in Europa werden derzeit neu besetzt. Wer ist wofür zuständig und wie werden die Posten verteilt? Die wichtigsten Antworten.



Von Thomas Kirchner und Camilla Kohrs

Erst der CSU-Politiker Manfred Weber und der Niederländer Frans Timmermans, dann Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen - seit der Europawahl am 26. Mai wird darum gerungen, wer künftig die EU-Kommission leiten darf. Von der Leyen hat in den vergangenen Tagen um Stimmen gerungen. Mindestens 374 der derzeit 747 Abgeordneten müssen für sie stimmen, damit sie das Amt antreten kann. Als Kommissionspräsidentin würde sie in dem komplexen Gebilde der EU die Rolle einer Art Regierungschefin übernehmen.

Neben dem Amt des Kommissionspräsidenten, das derzeit noch der Luxemburger Jean-Claude Juncker innehat, werden auch andere Spitzenämter der EU neu besetzt. Wer ist wofür zuständig und wie werden die Posten verteilt?