EU-Gipfel:Meloni attackiert Europas alte Mitte

Die Staats- und Regierungschefs diskutieren über das neue Führungspersonal der EU mit Ursula von der Leyen an der Spitze. Die Italienerin fühlt sich übergangen. Das könnte Folgen haben.

Von Jan Diesteldorf, Josef Kelnberger, Hubert Wetzel, Brüssel

Olaf Scholz konnte sich besonders mächtig fühlen, als er am Donnerstag um kurz vor 14 Uhr über den roten Teppich im Brüsseler Europagebäude schritt. Denn der Bundeskanzler vertritt in der Runde der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch das Königreich Spanien.