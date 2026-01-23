Am Donnerstag hat sich ein Mann zurückgemeldet, der jüngst eher wenig Aufmerksamkeit erhielt. Im Getöse um Venezuela und die Grönland-Einkaufspläne Donald Trumps war er ein wenig aus dem Bewusstsein verschwunden, dafür ließ er jetzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos umso mehr aufhorchen. Es war Wolodomir Selenskij, der Präsident der Ukraine. Sein Land steht unverändert unter russischem Dauerbeschuss, und Selenskij wollte eindringlich daran erinnern .

Sichtlich frustriert erklärte Selenskij, Europa und die Nato täten viel zu wenig für die eigene Sicherheit, die Demonstranten in Iran, die Sicherheit Grönlands, und zu wenig für die Ukraine. Europa scheue sich davor zu handeln.

Am Mittwochabend hatte Donald Trump im Streit um Grönland eingelenkt und seine Drohung zurückgenommen, Strafzölle gegen europäische Verbündete zu verhängen. Die SZ-Korrespondenten Daniel Brössler und Hubert Wetzel haben nachgezeichnet, wie es zu dieser Wende gekommen ist und wie Trumps Angriff auf das transatlantische Bündnis entschärft wurde. Ob der Konflikt damit auf Dauer beigelegt ist, steht allerdings infrage.

Die EU wäre natürlich stärker, wenn sie jenseits der unberechenbaren USA neue Partner finden würde. Das Handelsabkommen mit Südamerikas Mercosur-Staaten sollte genau dies erreichen, wurde nun aber im EU-Parlament hinausgezögert, unter anderem von grünen Abgeordneten. Die Bundes-Grünen hadern nun mit dem Votum des EU-Parlaments, nennen es einen Fehler. Aber der Schaden ist angerichtet. „Was bleibt, ist Kopfschütteln“, kommentiert Henrike Roßbach.

Eine Frau, die das politische Geschehen Tag für Tag beobachtet, ist Marietta Slomka, die seit 25 Jahren das heute journal im ZDF moderiert. Im Interview mit Claudia Tieschky verrät sie, ob es ihr gelingt, die Weltlage an sich abperlen zu lassen, ob sie um den unabhängigen Journalismus fürchtet – und ob sie immer noch raucht.

Was heute wichtig ist

EU-Sondergipfel: Wie das Bündnis künftig mit Trump umgehen will. Die Grönland-Krise ist vorerst vorüber, doch ein großer Schaden im transatlantischen Verhältnis bleibt. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich getroffen, um über die vergangenen Tage zu beraten. Europa befindet sich in einer unkalkulierbaren Bedrohungslage – doch wie die EU autonomer werden könnte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zum Artikel

Gebietsabtretungen bleiben zentraler Streitpunkt. Russlands Präsident Putin will weiterhin Gebiete der Ukraine annektieren, daran hat das Treffen zwischen Putin und US-Chefunterhändler Steve Witkoff nichts geändert. Heute sollen Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine erstmals zu einem trilateralen Treffen in Abu Dhabi zusammenkommen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Warum Meloni für Merz so wichtig ist. Im Umgang mit Trump und bei Fragen der europäischen Wettbewerbsfähigkeit setzt Kanzler Merz zunehmend auf die italienische Regierungschefin Meloni als Verbündete – auf Frankreichs Präsident Macron verlässt Merz sich weniger. Heute reist er mit mehreren Ministern zu deutsch-italienischen Regierungskonsultationen nach Rom. Zum Artikel

Gesundheitsministerin Warken will Vertrieb von Cannabis zu medizinischen Zwecken eindämmen. Es ist leicht, an „Medizinalcannabis“ zu kommen – auch für Menschen, die es nicht aus medizinischen Gründen nehmen, sondern weil sie die gelegentlich kiffen. So wie andere Arzneien kann man Cannabis per Post bekommen. Gesundheitsministerin Warken (CDU) will diese Legalisierung durch die Hintertür nun stoppen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Dossier Digitalwende: Grok als Fall für den europäischen Rechtsstaat. Der Fall Grok zeigt, dass die EU Instrumente wie den Digital Services Act (DSA) nutzen kann und muss, um Rechtsverletzungen durch Plattformen wirksam zu stoppen, schreibt Rechtswissenschaftler Matthias C. Kettemann in seinem Gastkommentar. Auch wichtig: Die Partnerschaft des Digitalministeriums mit Bayern und Hessen sorgt für Kritik. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Sicherheitsexperte Masala: „Die Nato erlebt ihre letzten Tage“. Erleichterung nach der Trump-Kehrtwende? Der Politikwissenschaftler Carlo Masala warnt im Interview: Schon die Drohung eines Angriffs auf einen Verbündeten bedeutet das Ende „der Nato, wie wir sie kannten“. Europa müsse jetzt klar sein, dass Amerikas Sicherheitsgarantien nichts mehr wert seien. Nur ein Bündnis der Willigen könne jetzt eine schnelle Aufrüstung mit Satelliten und Langstreckenraketen bewältigen. Zum Briefing