Die Zustimmung zur Europäischen Union ist einer neuen Umfrage zufolge auf ein Rekordhoch gestiegen. Drei Viertel der Bürger halten die EU-Mitgliedschaft vor allem wegen ihrer Rolle zur Sicherung des Friedens und der Verteidigung des Kontinents für vorteilhaft, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Eurobarometer-Erhebung hervorgeht. Danach sind 74 Prozent der Befragten der Ansicht, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert. Das ist der höchste Wert seit der ersten Erhebung dieser Frage im Jahr 1983.„Der Hauptgrund, warum die Menschen die EU-Mitgliedschaft für vorteilhaft halten, hat sich geändert: Der Schutz des Friedens und die Stärkung der Sicherheit haben seit dem Sommer drei Punkte hinzugewonnen und liegen nun mit 35 Prozent an erster Stelle“, heißt es in der Umfrage.