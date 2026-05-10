Sie stehen bald anderthalb Stunden hier. Nicht mehr lang, dann haben sie genauso viel Zeit in der Schlange verbracht wie auf dem Weg nach Brüssel. Und das alles nur für dieses Ziel: das Europaparlament. Mit fast 50 Leuten, einem ganzen Reisebus voll, ist Winfried Brömmel am Samstagmorgen aus Aachen angereist. Er leitet dort ein EU-Informationszentrum, heute ist Exkursion zum „EU-Day“, dem Tag der offenen Tür im Brüsseler Europaviertel. Die Fahrt sei direkt ausgebucht gewesen, sagt Brömmel, viele hätten es sogar nur auf die Warteliste geschafft.