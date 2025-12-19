Beim EU-Gipfel in Brüssel stand außergewöhnlich viel auf dem Spiel – die Frage nämlich, ob und wie Europa für die weitere Verteidigung der Ukraine bezahlen würde.

Über Nacht ist nun der Durchbruch gelungen. Ergebnis: Die Finanzierung der Ukraine ist bis auf Weiteres gesichert. Dabei haben die Europäer den ursprünglichen Plan verworfen, eingefrorenes russisches Vermögen direkt für Kiew zu verwenden. Für diese Lösung hatte sich Deutschland eingesetzt, konnte den Widerstand aus Belgien allerdings nicht überwinden. Stattdessen wollen die EU-Staaten gemeinschaftlich neue Schulden aufnehmen – für die am Ende Russland haften soll. Mein Kollege Jan Diesteldorf, der heute Nacht in Brüssel durchgehalten hat und dafür nicht einmal viel Kaffee brauchte, beschreibt das Ergebnis hier.

Für Enttäuschung dürfte der Kompromiss nun vor allem in Moskau sorgen: Der Kreml muss zur Kenntnis nehmen, dass die EU auch mittelfristig an der Seite der Ukraine steht. Wie der russische Präsident Wladimir Putin darauf reagiert, zeigt sich heute, wenn der Kreml-Chef seine traditionelle Pressekonferenz abhält. In unserem Liveblog werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

In Brüssel haben die Europäer auch über das geplante Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten beraten; es würde die größte Freihandelszone der Welt schaffen mit 750 Millionen Menschen. Allerdings kommt weiterhin Widerstand aus mehreren Hauptstädten und insbesondere von Europas Landwirten. Auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht noch Klärungsbedarf – und hat nun durchgesetzt, dass die Unterzeichnung des Vertrags vertagt wird.

Was heute wichtig ist

EU sichert Finanzierung der Ukraine: Keine direkte Verwendung russischer Gelder. Weil sich die EU-Staaten nicht darauf einigen konnten, das russische Staatsvermögen zur Finanzierung der Ukraine zu nutzen, haben sie spät in der Nacht zum Freitag eine andere Lösung gefunden: Die EU will gemeinschaftliche Schulden aufnehmen – und Zins und Tilgung am Ende aus den eingefrorenen Milliarden finanzieren. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Handelspakt mit Südamerika wird vertagt – um ihn zu retten. Das Mercosur-Abkommen ist verschoben, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat sich durchgesetzt. Sie fürchtet Bauernproteste. Der Handelspakt steht noch mindestens bis Mitte Januar auf der Kippe. Bundeskanzler Merz wirbt weiter für das Abkommen, für ihn geht es auch um die Glaubwürdigkeit der EU. Zum Artikel (SZ Plus)

Dazu dient der „Deutschlandfonds“. Die Bundesregierung will 130 Milliarden Euro an Privatinvestitionen anschieben. Damit sollen innovative Unternehmen gefördert werden. Kommt die Wirtschaft so wieder in Schwung? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel (SZ Plus)

Umstrittener Investor Thiel finanziert deutsche Rüstungs-Start-Ups. Die Bundeswehr will Tausende Kampfdrohnen anschaffen. Im Januar 2026 sollen der Verteidigungs- und der Haushaltsausschuss des Bundestags über die Beschaffung entscheiden. Doch diverse deutsche Rüstungs-Start-Ups haben einen umstrittenen Investor: den Tech-Milliardär und Demokratieskeptiker Peter Thiel. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Energieeffizienzregister für Rechenzentren verzögert sich. Das bundesweite Register zur Energieeffizienz von Rechenzentren ist noch nicht öffentlich einsehbar. Wichtige Daten fehlen damit vorerst. Die werden gebraucht, um mehr Transparenz zu schaffen und sollen in die Überarbeitung des Energieeffizienzgesetzes einfließen. Auch wichtig: Donald Trumps KI-Erlass spaltet die Republikaner. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: USA liefern Waffen an Taiwan. Die USA unter Trump und China nähern sich zusehends an. Doch nun setzt Washington ein klares Zeichen für Taiwan – mit der Lieferung von Waffen im Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar. Es ist ein riesiges Geschäft, für das Taipeh bezahlen muss. Aber es bleibt ein Zeichen dafür, dass die USA die Insel weiter unterstützen. Zum Briefing