Der wesentliche Charakter eines Meilensteins ist es, dass er die Entfernung bis zu möglichen Zielen anzeigt. Wenn also Politiker das Bild dieser Wegmarken bemühen, dann bedeutet das: Wir sind schon weit, aber noch nicht da. Als die Europäische Union und die Schweiz vor bald 15 Monaten einen „Meilenstein“ in den bilateralen Beziehungen erreicht sahen, passte die Metapher nur bedingt: Sie wussten nämlich nicht, wie lange sie noch benötigen würden. Und mussten zugeben, dass sie bei der Neuordnung ihrer Partnerschaft vielleicht doch noch unterwegs stecken bleiben würden.