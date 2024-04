Von Jan Diesteldorf, Straßburg

Es sei nicht einfach gewesen, sagt Paolo Gentiloni am Dienstagmorgen im Straßburger EU-Parlament, "aber es war und ist wichtig, dass wir vorankommen". Viertel nach zehn im Plenum, der für Wirtschaft und Währung zuständige EU-Kommissar aus Italien hält seine letzte Rede in diesem Haus, in der letzten Plenarwoche vor der Europawahl. Er sagt danke - jetzt, wo sein wohl wichtigstes Projekt dieser Legislaturperiode fertig ist: die Reform der europäischen Schuldenregeln, auch bekannt als Stabilitäts- und Wachstumspakt, die EU-eigene Schuldenbremse. Die neuen Regeln würden "flexibler, stärker wachstumsorientiert und in ihrer Umsetzung glaubwürdiger" sein, sagt Gentiloni.