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Europäische UnionEU-Kommission rüffelt Deutschland wegen des Tankrabatts

Lesezeit: 3 Min.

Die Treibstoffpreise bleiben ein Problem – das lässt auch die Preise insgesamt steigen.
Die Treibstoffpreise bleiben ein Problem – das lässt auch die Preise insgesamt steigen. Sven Hoppe/dpa

Der Tankrabatt sei „sozial und ökonomisch ineffizient“, rügt die Brüsseler Behörde. Zugleich will sie mehr Schulden gegen die Energiekrise erlauben – eine umstrittene Idee.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Die Erlösung ist vertagt, die Raketen fliegen weiter, im Dickicht der Schuldzuweisungen zwischen Iran und den USA ist ein Ende des Kriegs am Persischen Golf noch immer nicht abzusehen. So bleibt die Straße von Hormus de facto geschlossen, so zieht sich die Energiekrise bis in den Sommer hinein. Die Preise für Gas, Öl und Treibstoffe befeuern die Inflationsraten – und die strapazierten Haushalte der Staaten Europas geraten noch weiter unter Druck. Man addiere die steigenden Zölle, die chinesische Konkurrenz, Sicherheitsrisiken und die Folgen des Klimawandels, und fertig ist jener toxische Cocktail, der den EU-Ländern gerade verabreicht wird.

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