EU:Ärger über Scholz, Angst vor Trump

Die Europäer fragen sich, was der Bundeskanzler mit seinem Anruf beim russischen Kriegstreiber Putin bezweckt hat. Und was der nächste US-Präsident mit Russland und der Ukraine vorhat. In diesem Spannungsfeld entsteht eine originelle Idee.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Boris Pistorius ist der deutsche Verteidigungsminister. Als er am Dienstagmorgen zum Termin mit seinen 26 europäischen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel eintrifft, muss er allerdings zunächst eine andere, etwas speziellere Rolle übernehmen – die des Kanzlerverteidigungsministers, wenn man so sagen darf. Denn der Ärger und das Unverständnis darüber, dass der deutsche Regierungschef Olaf Scholz am vergangenen Freitag ohne nennenswerte inhaltliche Absprache mit den anderen Europäern den russischen Diktator Wladimir Putin angerufen und eine Stunde mit ihm telefoniert hat, sitzen in der EU tief.