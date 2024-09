Österreich und die Niederlande warnen Deutschland explizit vor schärferen Grenzkontrollen. An den Reaktionen der Nachbarn lässt sich ablesen, wie explosiv die Folgen sein könnten. Manche sehen den freien Personenverkehr und damit das Schengen-Abkommen in Gefahr.

Von Hubert Wetzel

Was amerikanische Provinzgouverneure können, kann offenbar ein europäischer Provinzregierungschef allemal. Jedenfalls erinnerte die Drohung des ungarischen Premierministers Viktor Orbán, illegale Einwanderer mit Bussen nach Brüssel zu transportieren und dort den EU-Behörden vor die Tür zu setzen, die seiner Meinung nach für den Zustrom von Migranten verantwortlich sind, sehr an ähnliche Aktionen in den USA. Dort hatten die republikanischen Gouverneure von Florida und Texas Flüchtlinge, die bei ihnen ankamen, in Flugzeuge oder Busse gesetzt und in demokratisch regierte Bundesstaaten wie New York und Massachusetts bringen lassen. Die dortigen Bürgermeister und Stadtverwaltungen waren alles andere als begeistert.