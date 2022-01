Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ist erneut schwer erkrankt. Der 65-Jährige werde in einem Krankenhaus in seinem Heimatland Italien behandelt, teilte ein Sprecher des EU-Parlaments am Montag in Brüssel mit. Der Aufenthalt sei "wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems" erforderlich geworden. Sassoli gehört der sozialdemokratischen Partei Partito Democratico (PD) an. Der Parlamentspräsident befindet sich bereits seit dem 26. Dezember in Behandlung. Alle seine Termine wurden abgesagt. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Der Aufenthalt im Krankenhaus war zuvor auch nicht bekannt gegeben worden.