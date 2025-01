Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Aus der Ferne betrachtet mutet das Sterben auf den Schlachtfeldern der Ukraine bisweilen tatsächlich an, als spielten die Soldaten an der Playstation. Da sitzen ukrainische Drohnen-Piloten in sicherer Entfernung und steuern die kleinen Fluggeräte in feindliche Stellungen, Panzer und Munitionslager. Da manövrieren russische Soldaten umgebaute Drohnen, die kleine Bomben tragen, und greifen damit auch zivile Ziele an.