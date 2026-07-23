Die Botschafter der 27 EU-Staaten haben sich am Donnerstag auf das 21. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Man habe 32 weitere russische Banken auf die Sanktionsliste gesetzt, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Zudem seien Strafmaßnahmen gegen russische Kryptofirmen und Ölhandelsplattformen beschlossen worden. Die EU bereite außerdem vor, ⁠dass am Krieg gegen die Ukraine beteiligte russische Soldaten nicht mehr in die Europäische Union einreisen dürfen.

Um Russlands Einnahmen aus Ölexporten zu begrenzen, ist geplant, die automatische Anpassung der Preisobergrenze für russische Ölverkäufe, des sogenannten Ölpreisdeckels, für zwölf Monate auszusetzen. Dieser müsste sonst wegen der gestiegenen Weltmarktpreise infolge des Iran-Kriegs und der weitgehenden Blockade der Straße von Hormus angehoben werden, was mehr Geld für Russland bedeuten würde.

Der Ölpreisdeckel wird für ein Jahr eingefroren

Der Ölpreisdeckel gilt für den Verkauf von russischem Öl in Drittstaaten außerhalb der EU wie Indien, China oder die Türkei und wurde 2022 gemeinsam mit den USA, Japan, Kanada und Großbritannien eingeführt. Um ihn durchzusetzen, werden Unternehmen Sanktionen angedroht, die am Transport russischen Öls zu einem Preis oberhalb des Deckels beteiligt sind. Die Regelung zielt zudem auf Reedereien ab, aber auch auf Unternehmen, die Versicherungen, technische Hilfe sowie Finanzierungs- und Vermittlungsdienste anbieten.

Der Einigung waren wochenlange schwierige Verhandlungen zwischen den EU-Staaten vorausgegangen. Mehrere Mitglieder setzten dabei Abschwächungen oder Zugeständnisse zugunsten heimischer Unternehmen durch. Sie argumentieren, die Sanktionen dürften in der EU keine größeren wirtschaftlichen Schäden verursachen als in Russland. Dabei zeigte sich ein grundsätzliches Dilemma: Angesichts der bereits sehr langen Liste von Strafmaßnahmen wird es immer schwieriger, weitere Sanktionen zu finden, die Russland spürbar treffen, zugleich aber vergleichsweise geringe Auswirkungen auf Unternehmen und Menschen in der EU und in Drittstaaten haben. Die Sanktionen zwingen zu Kompromissen, weil sie einstimmig von den 27 EU-Regierungen beschlossen werden müssen.

Ein Beispiel in dieser Sanktionsrunde waren Forderungen Griechenlands, das wegen seiner heimischen Reedereien durchsetzte, dass ein Transportverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) in Drittstaaten nicht so umfassend realisiert wird wie geplant, weil bereits bestehende Verträge erst einmal außen vor bleiben. Griechische Reeder verdienen am Geschäft mit der Ausfuhr von LNG aus Russland und dessen Transport in Länder außerhalb der EU. „Die Mitgliedstaaten ‌haben Solidarität mit Griechenland gezeigt, und es wird erwartet, dass Griechenland in Zukunft dasselbe gegenüber ‌anderen tun wird“, sagte ‌ein EU-Diplomat.

Das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt bleibt weiter verschont

Zudem kommt eine von der Kommission vorgeschlagene Einfuhrbeschränkung für Alaska-Seelachs aus Russland sowie ein Einfuhrverbot für Kabeljau nicht. Nach Angaben von EU-Diplomaten drangen Länder wie Deutschland, Portugal und Frankreich auf eine Abschwächung der vorgesehenen Sanktionen. Weil auch Kompromissvorschläge keinen Konsens fanden, wurde der Vorschlag letztlich gestrichen. Von den Diplomaten hieß es, Deutschland wäre bereit gewesen, einem Kompromiss zuzustimmen. Andere Mitgliedstaaten hätten aber noch weitergehende Forderungen gehabt.

In der Bundesrepublik war vor allem der Kommissionsvorschlag auf Vorbehalte gestoßen, die Einfuhr von Alaska-Seelachs aus Russland in die EU innerhalb von zwei Jahren um die Hälfte zu reduzieren. Angesichts des begrenzten Angebots hätte dies erhebliche Konsequenzen für Produzenten und Konsumenten von Fischstäbchen, Schlemmerfilets und anderen Tiefkühl-Fischgerichten haben können. Der Industrie hätten dabei Produktionseinschränkungen und den Konsumenten höhere Preise gedroht. In Deutschland stehen nach Einschätzung von Experten die größten Fabriken für Fischstäbchen auf der ganzen Welt. Auch das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill, das den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, wird vorerst nicht sanktioniert – vor allem auf Druck Bulgariens hin.

Die Gesetzestexte für das Sanktionspaket müssen nun noch vom Ministerrat beschlossen werden. Dies gilt allerdings als Formsache.

Die russische Invasion in der Ukraine läuft seit fast viereinhalb Jahren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nahm das neue Sanktionspaket zum Anlass, den Erfolg des ukrainischen Abwehrkampfs herauszustellen. Russland sei eindeutig damit gescheitert, die Ukraine zu unterwerfen, und der Preis, den Russland zahle, werde von Tag zu Tag höher, schrieb die CDU-Politikerin auf der Plattform X. Jüngste Gespräche zwischen US-Außenminister Marco Rubio und seinem russischen Pendant Sergej Lawrow auf dem Asean-Außenministertreffen in der philippinischen Hauptstadt Manila brachten keine nennenswerte Annäherung.