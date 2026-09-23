Am Ende war der Druck auf Lettland wohl zu groß. Wie soll sich das kleine baltische Land auch allein verweigern, wenn auf der anderen Seite die 26 anderen EU-Staaten stehen? Also gab die Regierung in Riga am Dienstagnachmittag nach und stimmt zu, dass zwei der mächtigsten russischen Oligarchen – Alischer Usmanow und Michail Fridman – von der EU-Sanktionsliste genommen werden. Die beiden Milliardäre, enge Verbündete des russischen Machthabers Wladimir Putin, können nun wieder an ihr Vermögen in der Europäischen Union heran und dort Geschäfte machen.
Krieg in der Ukraine„Eine sehr bedeutende Schwächung der EU-Sanktionen“
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Die EU nimmt nach massivem Druck aus Frankreich zwei mächtige russische Oligarchen von ihrer Strafliste. Diplomaten in Brüssel sehen dahinter ein beunruhigendes Muster.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
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