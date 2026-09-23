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Krieg in der Ukraine„Eine sehr bedeutende Schwächung der EU-Sanktionen“

Lesezeit: 3 Min.

Michail Fridman (li.) und Alischer Usmanow dürfen nun wieder Geschäfte in der EU machen.
Michail Fridman (li.) und Alischer Usmanow dürfen nun wieder Geschäfte in der EU machen.
Foto: Reuters, dpa

Die EU nimmt nach massivem Druck aus Frankreich zwei mächtige russische Oligarchen von ihrer Strafliste. Diplomaten in Brüssel sehen dahinter ein beunruhigendes Muster.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

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Am Ende war der Druck auf Lettland wohl zu groß. Wie soll sich das kleine baltische Land auch allein verweigern, wenn auf der anderen Seite die 26 anderen EU-Staaten stehen? Also gab die Regierung in Riga am Dienstagnachmittag nach und stimmt zu, dass zwei der mächtigsten russischen Oligarchen – Alischer Usmanow und Michail Fridman – von der EU-Sanktionsliste genommen werden. Die beiden Milliardäre, enge Verbündete des russischen Machthabers Wladimir Putin, können nun wieder an ihr Vermögen in der Europäischen Union heran und dort Geschäfte machen.

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