Am Ende war der Druck auf Lettland wohl zu groß. Wie soll sich das kleine baltische Land auch allein verweigern, wenn auf der anderen Seite die 26 anderen EU-Staaten stehen? Also gab die Regierung in Riga am Dienstagnachmittag nach und stimmt zu, dass zwei der mächtigsten russischen Oligarchen – Alischer Usmanow und Michail Fridman – von der EU-Sanktionsliste genommen werden. Die beiden Milliardäre, enge Verbündete des russischen Machthabers Wladimir Putin, können nun wieder an ihr Vermögen in der Europäischen Union heran und dort Geschäfte machen.