Die venezolanischen Oppositionellen María Corina Machado und Edmundo González Urrutia haben den Sacharow-Preis des Europaparlaments verliehen bekommen. „Wenn es etwas gibt, das wir aus dem Kampf von Edmundo und seinen Landsleuten lernen können, dann dass sie nicht aufgeben, dass es sich lohnt, für die Demokratie zu kämpfen“, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Während González den Preis persönlich überreicht bekam, nahm Machados Tochter Ana Corina Sosa stellvertretend für ihre Mutter an der Verleihung teil. Die Oppositionsführerin Machado durfte bei der Präsidentenwahl aufgrund eines seit Jahren bestehenden Banns zur Ausübung von öffentlichen Ämtern nicht kandidieren. Für sie trat Oppositionskandidat González an. Machado tauchte im Sommer unter – aus Angst um ihr Leben, wie das Parlament schrieb. González wurde in Venezuela per Haftbefehl verfolgt, floh nach Spanien und erhielt dort politisches Asyl.