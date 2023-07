Reparaturarbeiten an einer Bahntrasse in der Nähe von Charkiw. Die Ukraine braucht laut Schätzung der Weltbank 400 Milliarden Euro für den Wiederaufbau.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten wunderten sich, als sie am 21. Juni auf ihrer turnusgemäßen Sitzung über ein heikles Thema sprachen. Unter anderem stand der Umgang mit dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen auf ihrer Agenda, und damit eine Diskussion über die vielen rechtlichen Hürden in der Frage, ob man das Geld für den Wiederaufbau der Ukraine einsetzen könnte. Am selben Tag sprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in London, wo sich die Unterstützer der Ukraine zur Wiederaufbau-Konferenz eingefunden hatten. "Wir werden noch vor der Sommerpause einen Vorschlag zu diesen Vermögenswerten machen", sagte von der Leyen dort in ihrer Rede, "denn der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden."

Das hielten sie für unwahrscheinlich im Rat, so berichten es teilnehmende Diplomaten, die in ihren regelmäßigen Sitzungen die Ministertreffen und EU-Gipfel vorbereiten. Zu groß waren die Bedenken einer Mehrheit der Regierungen, zu deutlich die Ablehnung der bis dato diskutierten Ideen. Würde sich das binnen fünf Wochen ändern, bis Ende Juli also, wenn in Brüssel alles heruntergefahren wird und Beamte, Parlamentarier und Ratsvertreter in den Urlaub verschwinden? Die Antwort gab ein Kommissionssprecher vorvergangene Woche: Vor September wird es keinen Gesetzesvorschlag geben. Wenn der Brüsseler Betrieb Anfang September wieder anläuft, werden die Vorbehalte unter den Mitgliedstaaten aber nicht kleiner sein.

Etwa zwei Drittel des Auslandsvermögens der Moskauer Notenbank liegen in der EU

Gemeinsam mit ihren internationalen Partnern hatte die EU nach Russlands Überfall auf die Ukraine das Auslandsvermögen der Moskauer Notenbank eingefroren, umgerechnet mehr als 300 Milliarden Euro. Etwa zwei Drittel davon befanden sich innerhalb der Europäischen Union. Das Geld weckte in Kiew Begehrlichkeiten, die Kommissionschefin von der Leyen im Herbst aufgriff: Man könne doch dieses Geld investieren und die Erträge für den Wiederaufbau verwenden.

Diese Idee gilt inzwischen als gescheitert, so wie das längst verworfene Ansinnen, das Notenbankgeld zu beschlagnahmen. Beides würde gegen das Prinzip der Staatensouveränität verstoßen, das neben der Hoheit über innenpolitische und diplomatische Angelegenheiten auch das Eigentum von Staaten schützt. Zuletzt wurde eine dritte Möglichkeit diskutiert: Man könnte jene Unternehmen, die das eingefrorene Zentralbankvermögen beherbergen, mit einer Sonderabgabe belegen. Denn während Russland keinen Zugriff auf sein Geld hat, erwirtschaften diese Firmen damit Zinsgewinne.

Ein etwaiger Gesetzesvorschlag müsse juristisch wasserfest sein

Auch darauf hat eine Mehrheit der Mitgliedstaaten zurückhaltend reagiert, wie mehrere mit der Sache vertraute EU-Diplomaten der SZ sagten. Sie sprechen über das Thema unter der Bedingung, anonym zu bleiben. "Wir haben da keine Eile", sagte einer von ihnen, so sehr die Kommission auch den Faktor Zeit betone. Ein etwaiger Gesetzesvorschlag müsse erstens juristisch wasserfest sein sowie rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechen und dürfe zweitens nicht die globale Bedeutung des Euros gefährden. Was derzeit nicht in Sicht sei.

Zum Umgang mit dem eingefrorenen Vermögen tagt jeden Monat eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe des Rats. Im Juni diskutierten die dorthin entsandten Vertreter sowohl die Option, das Geld zugunsten Kiews zu investieren, als auch die einer Sonderabgabe. Letzteres hätte den Vorteil, dass die Eigentumsverhältnisse unangetastet blieben. Zwar gehörten die Vermögenswerte aus juristischer Sicht nicht direkt der russischen Notenbank, sie habe aber Anspruch darauf, heißt es in einem vertraulichen Bericht über die Sitzung. Vertreter der Europäischen Zentralbank mahnten dennoch zur Vorsicht. "Beide Optionen (...) könnten das Risiko mit sich bringen, die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen zu untergraben, von denen die internationale Rolle des Euro abhängt", trugen sie dem Bericht zufolge vor.

Man könnte auch die mit dem Vermögen erzielten Gewinne einfrieren

In der letzten Arbeitsgruppensitzung vor den Sommerferien am 12. Juli schlugen Vertreter Frankreichs nach Angaben von Insidern nun einen schrittweisen Ansatz vor, der breite Zustimmung fand: Anstatt sich auf den Umgang mit dem arretierten Vermögen festzulegen, könnte man zunächst die Halter des Vermögens verpflichten, ihre mit dem Geld erzielten Gewinne ebenso einzufrieren. So könne man die Risiken einfangen und die ungeklärten rechtlichen Fragen in Ruhe beantworten.

Zumindest im Fall des belgischen Euroclear-Konzerns bräuchte es dafür kein eigenes Gesetz. Der Finanzdienstleister ist auf die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen und das Verwahren von Vermögenswerten spezialisiert, hält etwa große Wertpapierpakete im Auftrag von Banken und Zentralbanken. Als die Sanktionen im März in Kraft traten, lag ein Großteil des russischen Notenbankvermögens auf Konten des Unternehmens, fast die gesamten 200 Milliarden Euro, die sich in der EU befinden. Im ersten Halbjahr 2023 erwirtschaftete die Euroclear-Gruppe damit mehr als 1,7 Milliarden Euro an Zinsgewinnen, nach 821 Millionen in 2022. Diese Profite tastet das Unternehmen nicht an: "Der Vorstand wird weiterhin vorsichtig agieren und Gewinne im Zusammenhang mit den russischen Sanktionen einbehalten, bis die Situation klarer wird", teilte Euroclear zuletzt mit.

Belgiens Premierminister Alexander De Croo wusste nach dem EU-Gipfel Ende Juni recht akkurat zu schätzen, auf wie viel Geld Kiew überhaupt hoffen kann. Drei Milliarden Euro pro Jahr ließen sich mit den festgesetzten Geldern verdienen, sagte De Croo vor Journalisten. Verglichen mit dem Finanzbedarf zum Wiederaufbau der Ukraine, der nach Weltbank-Schätzungen schon im Frühjahr bei mehr als 400 Milliarden Euro lag, ist das nicht viel, selbst wenn man alles durch eine Sonderabgabe einzöge.

Ein symbolischer Betrag ist der ukrainischen Regierung aber schon sicher. Denn Euroclear zahlt auch für die Erträge aus dem Russland-Vermögen Gewinnsteuern an den belgischen Staat. Dieses Geld - bislang mehr als 100 Millionen Euro - werde Belgien an die Ukraine überweisen, hat De Croo versprochen.