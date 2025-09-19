Das 19. Paket an Russland-Sanktionen soll den Druck auf Putin und China erhöhen – und gleichzeitig den Forderungen von US-Präsident Donald Trump entsprechen. Doch dabei stößt die EU an Grenzen.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Unter dem Eindruck neuer Forderungen von US-Präsident Donald Trump will die Europäische Kommission die Sanktionen gegen Russland deutlich verschärfen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Freitag ein Verbot für den Import von Flüssigerdgas (LNG) aus Russland an. Der bislang für Ende 2027 vorgesehene Ausstieg aus sämtlichen Energieimporten aus Russland soll demnach um ein Jahr vorgezogen werden. Das 19. EU-Sanktionspaket soll außerdem den Druck auf China und Indien erhöhen, die von Trump scharf kritisierten Hauptabnehmer russischer Energierohstoffe. Zugleich will die Brüsseler Behörde stärker gegen Unternehmen in Drittstaaten vorgehen, die bei der Umgehung bestehender Sanktionen helfen, sowie weitere russische Banken und Öltanker der sogenannten Schattenflotte sanktionieren.