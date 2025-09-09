Deutschland und Frankreich wollen härtere EU-Sanktionen gegen russische Ölexporte durchsetzen, um dem Kreml die Finanzierung des Kriegs in der Ukraine zu erschweren. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Energierohstoffen seien die „wichtigste Geldquelle“ Russlands, diese müssten weiter ins Visier genommen werden, heißt es in einem deutsch-französischen Arbeitspapier, das in Brüssel kursiert und der Süddeutschen Zeitung vorliegt.
19. Sanktionspaket der EU: Wie Berlin und Paris die russischen Ölexporte abwürgen wollen
- Deutschland und Frankreich wollen härtere EU-Sanktionen gegen russische Ölexporte durchsetzen, um dem Kreml die Finanzierung des Ukraine-Kriegs zu erschweren.
- Die EU-Kommission arbeitet am 19. Sanktionspaket und will russisches Öl entlang der gesamten Produktionskette mit Strafmaßnahmen belegen.
- Vertreter aus Brüssel beraten in Washington über gemeinsame Sanktionen, nachdem Trump härtere Maßnahmen gegen Russland angekündigt hat.
Moskau finanziert den Krieg in der Ukraine zu einem Gutteil mit dem Verkauf von Rohstoffen. Deutschland und Frankreich wollen diese Geldquelle gezielt durch neue Strafmaßnahmen Europas austrocknen – auch mit Hilfe aus Amerika.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
