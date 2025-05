Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

An Aussagen, die den Tatbestand des Sich-weit-aus-dem-Fenster-Lehnens erfüllen, mangelt es in Europa ja selten. So war es auch nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin am Montag. Trump ließ die Welt danach mehr oder weniger klar wissen, er wolle nicht mehr zwischen Kiew und Moskau vermitteln. Bedingungsloser Waffenstillstand, neue Sanktionen gegen Russland – all die mit den Europäern vereinbarten Forderungen und Drohungen gegenüber Putin kassierte er wieder.