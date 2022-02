Von Michael Bauchmüller und Björn Finke, Berlin, Brüssel

In den Krieg will von den Freunden der Ukraine niemand ziehen. Sie wollen mit den Waffen der Wirtschaft kämpfen: mit Sanktionen. Man werde sich nach der "eklatanten Aggression" auf weitere restriktive Maßnahmen einigen, "die Russland für sein Vorgehen massive und schwerwiegende Konsequenzen auferlegen werden", heißt es in einer Stellungnahme der 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Die sollten am Donnerstagabend zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammenkommen und sich dort auf das neue Sanktionspaket einigen.