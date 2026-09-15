Erst ab 15 Jahren sollen Kinder ohne Aufsicht durch Tiktok oder Instagram scrollen dürfen. Ursula von der Leyen wird die neuen Regeln in ihrer Rede zur Lage der EU vorstellen.

Kinder werden eine große Rolle spielen, wenn Ursula von der Leyen an diesem Mittwoch ihre Rede zur Lage der Europäischen Union hält. Die Kommissionspräsidentin wird vor dem Europaparlament auch die Grundzüge eines umfassenden europäischen Regelwerks vorstellen, das die Kinder vor den Gefahren der digitalen Welt schützen soll. Der Zugang zu sozialen Netzwerken würde demnach bis zum Alter von 15 Jahren eingeschränkt. Zugleich will die Kommission die Betreiber der Plattformen stärker in die Pflicht nehmen, Kinder zu schützen.