Die Europäische Union brauche, um langfristig zu überleben, ein neues „Momentum“, sagt der CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP). Er meint damit eine neue Dynamik, eine Initialzündung, ein Erweckungserlebnis.
EU-ReformenWelches Europa soll’s denn nun sein?
Lesezeit: 4 Min.
Manfred Weber will die Institutionen der EU in Brüssel stärken, sogar eine Art europäischen Präsidenten fordert der EVP-Chef. Er stellt sich damit gegen Bundeskanzler Friedrich Merz und weite Teile der europäischen Konservativen.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
