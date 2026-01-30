Zum Hauptinhalt springen

EU-ReformenWelches Europa soll’s denn nun sein?

Lesezeit: 4 Min.

Friedrich Merz und Manfred Weber sind sich uneins, wenn es um die Zukunft der EU geht - zum Beispiel in der Frage der gemeinsamen Verteidigung.
Friedrich Merz und Manfred Weber sind sich uneins, wenn es um die Zukunft der EU geht - zum Beispiel in der Frage der gemeinsamen Verteidigung. (Foto: Sven Hoppe)

Manfred Weber will die Institutionen der EU in Brüssel stärken, sogar eine Art europäischen Präsidenten fordert der EVP-Chef. Er stellt sich damit gegen Bundeskanzler Friedrich Merz und weite Teile der europäischen Konservativen.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Die Europäische Union brauche, um langfristig zu überleben, ein neues „Momentum“, sagt der CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP). Er meint damit eine neue Dynamik, eine Initialzündung, ein Erweckungserlebnis.

EU
:Die Brandmauer fällt, und niemand schaut hin

Rechte Mehrheiten sind zur Normalität geworden im Europaparlament. Die Sozialdemokraten klagen lautstark über EVP-Chef Manfred Weber – aber außerhalb Brüssels interessiert sich niemand dafür. Was tun?

SZ PlusVon Josef Kelnberger

