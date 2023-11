Europäische Union:Brüssel im kalten Wind von rechts

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Es geht ein heftiger Wind über Europa hinweg, er weht von rechts, und niemandem gefällt das besser als Viktor Orbán. Seine Gratulation an den niederländischen Wahlsieger Geert Wilders garnierte der Ungar am Mittwochabend auf dem Kurznachrichtendienst X mit Bildern von Klaus Meine, dem Sänger der deutschen Band Scorpions. Deren Lied "Wind of Change" gilt als Hymne für den Fall des Eisernen Vorhangs in Europa. Und dieses Europa, so sieht das Orbán, stehe vor einer neuerlichen Revolution. "The Winds of change are here", schrieb er. Die Winde des Wandels seien da.