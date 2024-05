Was, wenn Rechtsnationalisten Europa kapern?

Der Politikwissenschaftler Raphael Bossong hat dieses Szenario in einer Zukunftsstudie durchgespielt: Sie lässt klar erkennen, welche Faktoren den Aufstieg der Rechten begünstigen. Darauf müsse Europa sich vorbereiten, sagt er.

Interview von Vivien Götz

2027 entscheiden die Franzosen, wer nach Emmanuel Macron als Präsident in den Élysée-Palast einziehen wird. Für Europa wird die Wahl ein Schicksalsmoment. Das sagt zumindest eine neue Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Sollten rechte Kräfte die Präsidentschaftswahl gewinnen, dann werde spätestens der Moment kommen, in dem Rechtsnationalisten die Europäische Union massiv in ihrem Sinn verändern könnten. Unter welchen Bedingungen dies wahrscheinlich wird, haben die Politikwissenschaftler Raphael Bossong und Nicolai von Ondarza für die Foresight-Studie der SWP untersucht. Im Interview erklärt Bossong, warum nun auch die Europawahl entscheidend sei und wie sich dem Erstarken rechter Kräfte entgegenwirken lasse.