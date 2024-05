Von Jan Diesteldorf und Jörg Schmitt, Brüssel, München

Belgische Strafverfolger haben am Mittwochmorgen Büros im Europäischen Parlament in Brüssel und Straßburg sowie Privaträume eines Parlamentsmitarbeiters in Brüssel durchsucht. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Bestechungsskandal um die Medienplattform Voice of Europe, die prorussische Inhalte verbreitet hat und die von der EU als russisches Propagandainstrument eingestuft wird.