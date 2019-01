11. Januar 2019, 18:46 Uhr EU-Ratspräsidentschaft Mahnungen und viel guter Wille

Nach teils heftigem Gezänk im Vorfeld übernimmt Rumänien für sechs Monate den europäischen Vorsitz.

Von Matthias Kolb , Bukarest

Es dauert sechs Minuten, bis Jean-Claude Juncker klar ausspricht, was er von der rumänischen Ratspräsidentschaft erwartet: "Exportiert eure internen Probleme nicht nach Europa." Der Appell des Präsidenten der EU-Kommission, die innenpolitischen Grabenkämpfe zumindest für die kommenden fünfeinhalb Monate einzustellen, richtet sich vor allem an Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă. Die 55-Jährige, die bei der Pressekonferenz zu Junckers Linken steht, zeigt keine Regung, als der Gast aus Brüssel sagt, nun "volles Vertrauen" in Dăncilă und ihre Regierung zu haben.

Sie selbst betont ebenfalls, so eng und konstruktiv wie möglich mit Brüssel kooperieren zu wollen, und versichert, den Ernst der Lage zu kennen. Denn mit dem Brexit Ende März und der Europawahl Ende Mai fallen zwei für die EU richtungsweisende Termine ausgerechnet in die Verantwortung jenes EU-Mitglieds, dem die Kommission im November große Rückschritte bei der Unabhängigkeit der Justiz und im Kampf gegen die Korruption bescheinigt hatte. Auf diese Kritik hatten Dăncilă und ihr Förderer Liviu Dragnea, der Chef der postkommunistischen Regierungspartei PSD, vor Weihnachten mit Gegenattacken geantwortet: Rumänien verdiene mehr Respekt und werde behandelt wie ein "Mitglied zweiter Klasse".

Noch vor Kurzem klagte Bukarest, man werde als Land zweiter Klasse behandelt

Angesichts dieser Vorgeschichte ist es schon positiv, dass der zweitägige Arbeitsbesuch der EU-Kommission - abgesehen von einigen spitzen Bemerkungen während der Eröffnungsreden am Donnerstagabend - friedlich zu Ende gegangen ist und alle ihren Willen zur Kooperation betonen. Dies gilt auch für den konservativen Präsidenten Klaus Johannis, der sein Land bei den EU-Gipfeln vertritt und daher viel Einfluss auf die Ratspräsidentschaft hat. Eine gemeinsame Pressekonferenz mit Juncker war aber undenkbar, denn Johannis und Dăncilăs Regierung sind so zerstritten, dass ihre Kontakte auf ein Minimum begrenzt werden.

Johannis warb beim Auftritt an der Seite des "lieben Jean-Claude" nicht nur für ein "einigeres, stärkeres und effizienteres Europa", sondern sprach Rumäniens "Imageproblem" offen an. Er machte klar, die gesteigerte Aufmerksamkeit der ausländischen Medien dafür nutzen zu wollen, Korruption zu bekämpfen und die Unabhängigkeit der Justiz zu bewahren. Konkret will er verhindern, dass Bestechung, das Hinterziehen von Steuern oder Amtsmissbrauch durch Änderungen im Strafrecht und der Strafprozessordnung entkriminalisiert wird. Vom geplanten "Amnestie-Dekret" würde in Liviu Dragnea Rumäniens mächtigster Politiker profitieren; Dragnea wurde bereits wegen Wahlfälschung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und darf selbst nicht Regierungschef werden.

Den Protest des Präsidenten gegen die Justizreform tut Dăncilă bisher als Wahlkampfmanöver ab: Johannis wolle sich profilieren, damit er im Herbst im Amt bestätigt werde. Auch die Kritik des Christdemokraten Juncker an der Regierung sehen manche PSD-Anhänger als Hilfe für einen Parteifreund und Einmischung in innere Angelegenheiten, die bei einem westeuropäischen EU-Mitglied undenkbar wäre. Dies illustriert, wie verbreitet der Eindruck ist, dass es in der EU "doppelte Standards" gibt und die Brüsseler Bürokraten sowie viele Westeuropäer auf die seit 2004 beigetretenen Mitglieder herabblicken.

Sowohl Johannis als auch Dăncilă dringen darauf, ihr Land endlich ins Schengen-System aufzunehmen, was auch das EU-Parlament fordert. Für die EU-Kommission, die sowohl Rumänien als auch Bulgarien die Erfüllung aller nötigen Auflagen bescheinigt hat, versprach Jean-Claude Juncker, das Gespräch mit skeptischen Mitgliedstaaten wie Frankreich oder den Niederlanden zu suchen.

Den Haag ist angesichts von Korruption, organisierter Kriminalität und gefährdeter Rechtsstaatlichkeit nicht bereit, Bukarest den Schutz von EU-Außengrenzen anzuvertrauen. Wenn es der Regierung und dem Präsidenten gelingen würde, das Motto ihrer Ratspräsidentschaft- "Zusammenhalt, ein gemeinsamer europäischer Wert" - zu befolgen und die umstrittene Justizreform zu stoppen, könnten diese Vorbehalte zumindest teilweise abgebaut werden. Wie schnell die 20 Millionen Rumänen ohne Ausweiskontrollen reisen dürfen, hängt also auch davon ab, ob sich ihre Politiker als verantwortungsvoll erweisen.