EU-Ratspräsident Charles Michel will bei der Europawahl antreten und in das Europäische Parlament einziehen. Dies sagte der frühere Premier Belgiens am Samstag verschiedenen Medien. Im Falle seiner Wahl werde er Mitte Juli als Ratspräsident abtreten. Nach den Europawahlen vom 6. bis zum 9. Juni könnten die Staats- und Regierungschefs über seine Nachfolge beraten. "Es ist relativ einfach, die Nachfolge zu organisieren", sagte der Liberale. Michel hatte im Dezember 2019 den Posten des Ratspräsidenten übernommen, der die Gipfel der 27 EU-Länder koordiniert. Allerdings wird das Amt in der Regel als Paket mit den Posten der Präsidentschaften für EU-Kommission und Europaparlament sowie dem Amt des EU-Außenbeauftragten vergeben. Sollte vor Michels wahrscheinlichem Wechsel kein Nachfolger gefunden werden, würde der EU-Skeptiker Viktor Orbán die Sitzungen leiten, da Ungarn im Juli die rotierende Ratspräsidentschaft übernimmt