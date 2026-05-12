Zum Hauptinhalt springen

Diplomatie im UkrainekriegWer soll für Europa mit Putin reden?

Lesezeit: 3 Min.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht sich in der Rolle derer, die mit Putin verhandelt.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht sich in der Rolle derer, die mit Putin verhandelt. Virginia Mayo/AP

Die EU will einen direkten Gesprächskanal zum russischen Machthaber. Die Außenbeauftragte Kaja Kallas reklamiert diese Aufgabe für sich. Doch es gibt Zweifel, ob die Estin die richtige Wahl ist.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Immerhin gibt es in einer Frage Klarheit: Gerhard Schröder wird nicht für die Europäer mit Russland über Frieden in der Ukraine verhandeln. Der russische Machthaber Wladimir Putin hat den früheren deutschen Kanzler und einstigen Gas-Lobbyisten, mit dem er persönlich gut befreundet ist, zwar als möglichen Vermittler ins Gespräch gebracht. Aber auch er muss gewusst haben, dass dieser Vorschlag höchstens dazu taugt, Unruhe in die schwarz-rote Koalition zu tragen.

Zur SZ-Startseite

MeinungVor der Siegesparade
:Die Russen lassen sich nicht mehr alles gefallen von Wladimir Putin

SZ PlusKommentar von Frank Nienhuysen
Portrait undefined Frank Nienhuysen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite