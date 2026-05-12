Immerhin gibt es in einer Frage Klarheit: Gerhard Schröder wird nicht für die Europäer mit Russland über Frieden in der Ukraine verhandeln. Der russische Machthaber Wladimir Putin hat den früheren deutschen Kanzler und einstigen Gas-Lobbyisten, mit dem er persönlich gut befreundet ist, zwar als möglichen Vermittler ins Gespräch gebracht. Aber auch er muss gewusst haben, dass dieser Vorschlag höchstens dazu taugt, Unruhe in die schwarz-rote Koalition zu tragen.