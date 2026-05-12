Immerhin gibt es in einer Frage Klarheit: Gerhard Schröder wird nicht für die Europäer mit Russland über Frieden in der Ukraine verhandeln. Der russische Machthaber Wladimir Putin hat den früheren deutschen Kanzler und einstigen Gas-Lobbyisten, mit dem er persönlich gut befreundet ist, zwar als möglichen Vermittler ins Gespräch gebracht. Aber auch er muss gewusst haben, dass dieser Vorschlag höchstens dazu taugt, Unruhe in die schwarz-rote Koalition zu tragen.
Diplomatie im UkrainekriegWer soll für Europa mit Putin reden?
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Die EU will einen direkten Gesprächskanal zum russischen Machthaber. Die Außenbeauftragte Kaja Kallas reklamiert diese Aufgabe für sich. Doch es gibt Zweifel, ob die Estin die richtige Wahl ist.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
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