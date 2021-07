Das in Polen eingeführte neue Disziplinarrecht für Richter verstößt nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen EU-Recht. Die beim polnischen Obersten Gericht angesiedelte Disziplinarkammer erfülle nicht alle Ansprüche an die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von Richtern, erklärte der EuGH am Donnerstag in Luxemburg. Polen hatte die für Disziplinarsachen gegen Richter zuständige Kammer 2017 eingerichtet.

Die EU-Kommission geht seit Längerem gegen Polen vor, weil sie dort grundsätzliche Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verletzt sieht. Sie klagte gegen die polnischen Justizgesetze beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), um die Tätigkeit einer 2017 neu eingerichteten Disziplinarkammer am Obersten Gericht zu verbieten und deren bisherige Entscheidungen aufzuheben. Die Kammer ist mehreren Gerichtsurteilen zufolge illegal. In diesem Vertragsverletzungsverfahren bemängelte die Kommission unter anderem die fehlende Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Disziplinarkammer gegenüber Richtern des Obersten Gerichts.

Polens Justiz wiederum geht ihrerseits auf Konfrontation zur Europäischen Union. Das Verfassungsgericht in Warschau entschied am Mittwoch, dass das Land nicht verpflichtet sei, Anordnungen des EuGH zu befolgen, mit denen dieser den Abbau des Rechtsstaates in Polen korrigieren will.