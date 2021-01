Dürfen Geimpfte wieder verreisen, ins Kino, ins Restaurant? Das wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einer Videokonferenz am Donnerstagabend klären. Die Kommission empfiehlt, an einem gemeinsamen Zertifikat zu arbeiten.

Von Karoline Meta Beisel, Brüssel

Wenn es um Corona-Impfungen geht, reden Politiker gern vom "Licht am Ende des Tunnels". Aber wenn es nach EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides geht, gib es in Europa ein Licht "am Ende des Horizontes", wie sie am Dienstagmorgen im EU-Parlament sagte. Immerhin: Licht. Wie aber weitermachen im Tunnel, solange nur ein kleiner Teil der Europäer geimpft ist? Sollen Geimpfte mit entsprechendem Nachweis wieder verreisen dürfen, ins Kino, ins Restaurant?

Mit diesen Fragen werden sich die Staats- und Regierungschefs der EU bei einer Videokonferenz am Donnerstagabend beschäftigen. "Wir werden diskutieren, ob ein gemeinsamer Ansatz für solche Zertifikate sinnvoll ist, und gegebenenfalls auch die Frage, unter welchen Umständen solche Zertifikate genutzt werden könnten", schrieb Ratspräsident Charles Michel in seiner Einladung zu dem Videogipfel. Im EU-Parlament sagte auch die portugiesische Europa-Staatssekretärin Ana Paula Zacarias, das Format und die Rolle der Zertifikate müssten besprochen werden. Portugal hat Anfang Januar den halbjährlich wechselnden Vorsitz im Rat der Mitgliedstaaten übernommen und leitet darum die Diskussionen auf Ministerebene.

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hatte die Frage nach einem Impfpass bereits vor einer guten Woche gestellt. In einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte er diese auf, ein Impfzertifikat auf den Weg zu bringen, "um Reisefreiheit für all jene zu ermöglichen, die gegen Covid-19 geimpft wurden", wie es darin hieß. Mitsotakis käme so ein Zertifikat beruflich wie privat gelegen: Zum einen ist die griechische Wirtschaft in besonderem Maße vom Tourismus abhängig, also von Reisenden. Zum anderen ist er selbst bereits geimpft: Am Montag bekam der 52-jährige Christdemokrat in Athen die zweite Spritze.

In Griechenland gehören Mitarbeiter "essenzieller öffentlicher Dienste" zu jenen Gruppen, die als Erstes geimpft werden. Die meisten Europäer müssen hingegen noch warten, bis auch sie an der Reihe sind. Kritiker mahnen, es dürfe keine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt werden, indem Nicht-Geimpfte von Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden. Diplomaten warnen außerdem vor nationalen Alleingängen: Wenn einzelne Länder Einreisen nur mit Impfzertifikat erlauben, könnte das Reisen durch die EU eher noch komplizierter werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich ebenfalls gegen Privilegien für Geimpfte aus, jedenfalls solange nicht klar sei, ob Impfungen auch vor der Übertragung des Virus schützen.

Am Dienstagnachmittag hat sich nun auch die EU-Kommission in die Debatte eingeschaltet. In einer Mitteilung empfiehlt sie, an einem gemeinsamen Zertifikat zu arbeiten. Es sei zwar noch zu früh, um konkrete Verwendungen für solche Impfpässe ins Auge zu fassen. Eine EU-weite Lösung könne den Einsatz solcher Zertifikate in Zukunft aber erleichtern. Ziel sei es, sich bis Ende Januar über gemeinsame, datenschutzkonforme Zertifikate zu verständigen, die dann potenziell auch "weltweit" eingesetzt werden könnten.

Die Impfpass-Empfehlung gehört zu einem größeren Set an Maßnahmen, um Impfungen in der EU zu beschleunigen. Die Kommission drängt darauf, dass in den Mitgliedstaaten bis März vier von fünf Menschen über 80 sowie Mitarbeiter des Gesundheitswesens geimpft sein sollen. Bis zum Sommer sollten die EU-Länder 70 Prozent ihrer erwachsenen Bürger geimpft haben. Es handele sich nicht um ein Wettrennen zwischen den Ländern, sondern "gegen die Zeit", wie es in der Empfehlung heißt.

Außerdem mahnt die Kommission die Hauptstädte, mehr Proben auf neue Mutationen zu untersuchen. Das jetzige Maß an Sequenzierung sei "nicht hoch genug, um die Verbreitung der bekannten Varianten zu verfolgen oder ganz neue Varianten zu entdecken", heißt es in der Mitteilung.