René Repasi hat genug gesehen. Der Chef der Europa-SPD hat in Dutzenden Fällen mitentschieden, ob gegen Abgeordnete des EU-Parlaments ermittelt werden darf. Hat Anträge von Ermittlern gelesen, jedes Mal mit seinen Fachkollegen im EU-Parlament diskutiert und dann mitunter erst nach einem Jahr darüber abgestimmt, ob jemand seine Immunität verliert. Es ging meist um Korruptionsdelikte, um Abrechnungsbetrug, auch mal um Körperverletzung. Mit solchen Vorwürfen müsste das EU-Parlament dringend anders umgehen, findet Repasi, und sucht derzeit Unterstützer für eine Reform: „Wir müssen das Immunitätsverfahren beschleunigen, ohne die Abgeordnetenrechte zu verkürzen.“