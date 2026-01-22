Es sollte ein Erfolg werden. Eigentlich auch einer von Grünen-Chefin Franziska Brantner. Fraktionskollegen erinnern sich daran, wie die Parteichefin kürzlich noch während eines Fraktionstreffens den Abschluss des Mercosur-Freihandelsvertrags auf EU-Ebene lobte und auch über die eigene Rolle sprach. Als parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Robert Habeck hatte sie sich intensiv für den Abschluss des Abkommens eingesetzt. Politiker aus Südamerika, so soll Brantner erzählt haben, hätten ihr Anfang des Jahres gedankt, als das Abkommen zwischen der Europäischen Union und vier südamerikanischen Staaten unter Dach und Fach zu sein schien.
Grüne„Die Abstimmung im Europäischen Parlament war ein Fehler“
Dass grüne Europaparlamentarier mit extrem Rechten für eine erneute Prüfung des Mercosur-Abkommens stimmten, löst heftige Kritik aus. Sogar die Parteispitze distanziert sich. Wie konnte es so weit kommen?
Von Markus Balser und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel
Mercosur und die Landwirtschaft:Den Bauern geht es ums Prinzip
Analysen zeigen, dass der Handelsvertrag Mercosur für europäische Landwirte kaum Folgen haben dürfte. Doch eine seltene Allianz von extremen Rechten und Grünen schürt weiterhin Ängste.
