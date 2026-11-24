Frauen im EU-Parlament sollen vor und nach Geburt ihres Kindes die Möglichkeit erhalten, ihr Stimmrecht an andere Abgeordnete zu übertragen. Die Bundesregierung verweigert bislang ihre Zustimmung.

Die Kieler SPD-Politikerin Delara Burkhardt, 34, führt ein turbulentes Leben als Europaabgeordnete und Mutter einer eineinhalbjährigen Tochter. Ihre Erfahrungen von Schwangerschaft und Mutterschaft als Abgeordnete münden nun in ein parlamentarisches Reformprojekt von durchaus revolutionärem Charakter: Während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt sollen weibliche Abgeordnete die Möglichkeit erhalten, ihr parlamentarisches Stimmrecht an andere Abgeordnete zu übertragen.