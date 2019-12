Angesichts des Regierungsskandals nach dem Mord an der Journalistin Daphne Garuana Galizia in Malta hat das Europaparlament den sofortigen Rücktritt von Premierminister Joseph Muscat gefordert. In einer mit großer Mehrheit angenommenen Resolution äußerten die Abgeordneten am Mittwoch starke Bedenken an der Glaubwürdigkeit der Untersuchungen zur Ermordung der Journalistin 2017. Solange Muscat im Amt sei, bestehe Gefahr, dass die Ermittlungen beeinträchtigt werden, so das EU-Parlament. Es kritisierte, dass Ermittlungen zu Geldwäsche und Korruption in Verbindung zum Mord keine Fortschritte gemacht hätten oder ihnen nicht nachgegangen werde. Muscat will erst Ende Januar zurücktreten.