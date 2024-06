Ungarns neue Oppositionspartei Tisza dürfte im EU-Parlament wahrscheinlich Teil der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) werden. „Die Tür dafür ist weit offen“, sagte der EVP-Vorsitzende Manfred Weber (CSU) am Freitag in Budapest bei einem Treffen mit dem Tisza-Co-Präsidenten Péter Magyar. Bei der Europawahl erreichte Tisza knapp 30 Prozent der Stimmen und ist damit Ungarns stärkste Oppositionspartei, knapp 15 Prozentpunkte hinter Viktor Orbáns Fidesz. Tisza würde die derzeit 189 Mandate zählende EVP-Fraktion mit sieben Parlamentariern verstärken. Zunächst soll sie nur in die Fraktion aufgenommen werden, noch nicht in die europäische Partei an sich.