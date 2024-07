Die Abgeordneten des Europaparlaments haben die Christdemokratin Roberta Metsola mit einem Rekordergebnis wieder zu ihrer Präsidentin gewählt. Die 45-jährige Politikerin aus Malta bekam am Dienstag bereits im ersten Wahlgang rund 90 Prozent der gültigen Stimmen. Sie wird damit mindestens bis Januar 2027 die oberste Repräsentantin der 720 Europaabgeordneten sein. Metsola gehört im Parlament dem Mitte-Rechts-Bündnis EVP an, das die Europawahl im Juni klar gewonnen hatte. Aus Deutschland sind bei ihm die Parteien CDU und CSU mit dabei. „Wir müssen aufstehen für eine Politik der Hoffnung, für den Traum von Europa“, sagte die Malteserin nach ihrer Wahl. Metsola bekam 562 von 623 gültigen Stimmen im ersten Wahlgang. Seit der ersten Direktwahl des Parlaments 1979 hat noch kein anderer Präsident ein so gutes Ergebnis erzielt. Bislang war der 2009 gewählte Pole Jerzy Buzek die Nummer eins mit gut 86 Prozent der gültigen Stimmen. Letzter deutscher Amtsinhaber war Martin Schulz, der dem Parlament von 2012 bis 2017 vorstand, ehe er Kanzlerkandidat der SPD wurde.