Manfred Weber ist gerne in Rom. Der deutsche Präsident der Europäischen Volkspartei EVP weiß dort mit Antonio Tajani, dem italienischen Außenminister und Vorsitzenden der Berlusconi-Partei Forza Italia, ein ihm nahestehendes Mitglied seiner Parteienfamilie in der Regierung. Mit ihm aß Weber am Mittwoch in Rom zu Abend, die beiden sind in engem Einvernehmen.

Zuvor hatte Weber in einem von der italienischen Presse als „Geheimtreffen“ titulierten Termin mit Premierministerin Giorgia Meloni gesprochen, deren Partei Fratelli d’Italia einer anderen Gruppierung im EU-Parlament angehört, den rechtsgerichteten Europäischen Konservativen und Reformern (EKR). Meloni ist noch deren Vorsitzende; sie wird das Amt jedoch demnächst abgeben.

Sozialdemokraten, Liberale und EVP haben die wichtigen Posten unter sich aufgeteilt

In Webers EVP sind die christdemokratischen und gemäßigt konservativen Parteien im Europäischen Parlament gebündelt; er selbst kommt von der CSU und ist dort neben dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder der wichtigste Politiker; die beiden Schwergewichte sind sich jedoch in herzlicher Abneigung zugetan.

Meloni wiederum hat derzeit schwer zu kämpfen unter dem Bann, den insbesondere der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz als Vertreter der Sozialdemokraten wie auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Vertreter des liberalen Lagers über sie verhängt haben: Mit ihr als rechtsextremer Politikerin soll es keine ausdrückliche Zusammenarbeit in Europa geben. Obwohl beide Politiker zu den Verlierern der Europawahl gehören, haben sie noch einmal das alte Bündnis mit Webers EVP geschmiedet und dann alle wichtigen Posten in Brüssel unter sich aufgeteilt.

Das betrifft auch die alte und neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), mit der Meloni bisher ungeachtet unterschiedlicher politischen Positionen gut zusammengearbeitet hatte, der sie dann aber die Stimmen ihrer Partei im Europaparlament verweigerte.

Das nehme von der Leyen aber nicht übel, ist in Brüsseler Kreisen zu hören, Melonis Problem seien vielmehr weiterhin Scholz und Macron. Deren Ablehnung, die sich vor den Europawahlen beim G-7-Gipfel in Apulien öffentlich manifestierte, hat Meloni in Brüssel an den Rand geschoben, obschon die Italienerin zwei Jahre lang eine pragmatische Politik betrieben und dafür auch viel Lob erhalten hatte.

Weber will die Italienerin nicht mit der AfD oder Le Pen in eine Schublade stecken

Weber hält diese Ausgrenzung erklärtermaßen für falsch. Er hat immer wieder dafür geworben, Meloni einzubeziehen. Man dürfe sie nicht mit Rechtsradikalen wie der deutschen AfD oder der Partei der Französin Marine Le Pen in eine Schublade stecken, argumentiert er dazu. Vor diesem Hintergrund ist auch sein erneuter Besuch in Rom zu verstehen.

Auch dass er sich mit Italiens Europaminister Raffaele Fitto traf, ist ein deutlicher Hinweis auf die Vermittlerrolle, die Weber vorschwebt. Denn Fitto ist Melonis Kandidat für einen Posten als EU-Kommissar, auch wenn sie das bisher nicht offiziell erklärt hat. Meloni hofft, dass sie für Fitto ein Portfolio bekommt, das attraktiv ist, womöglich die Position eines Vizepräsidenten der Europäischen Kommission in der Stellvertretung der CDU-Politikerin Ursula von der Leyen. Das hätte Webers Segen, der den früheren Europaparlamentarier kennt und schätzt.

Raffaele Fitto, am Tag des Treffens mit Weber 55 Jahre alt geworden, gehört Melonis Partei an, er ist ihr Mann für alles, was mit Brüssel zu tun hat. Und da geht es nun vor allem um die Verwendung der Brüsseler Milliarden im Rahmen der Nach-Corona-Aufbauhilfe, von denen Italien einen besonders großen Anteil erhält. Doch um die europäischen Defizitkriterien einzuhalten, muss Italien trotzdem im laufenden Geschäft sparen und den Haushalt kürzen, worüber die Regierung hinter den Kulissen gerade hart ringt.

Fitto war von 2000 bis 2005 Präsident in Melonis Lieblingsregion Apulien und später Minister in einer Regierung von Silvio Berlusconi. Er gehörte von 2014 bis 2022 dem EU-Parlament an und war dort zuletzt einer der beiden Vorsitzenden der EKR-Fraktion. Sollte er nach Brüssel gehen, würde das im Regierungslager ein großes Loch reißen, es gibt dort nicht viele Politiker mit internationaler Erfahrung, schon gar nicht in Melonis noch junger und aus dem postfaschistischen Umfeld kommenden Partei.

Womöglich muss die Ministerpräsidentin Fittos Aufgaben dann zu sich in den Palazzo Chigi ziehen. Da wäre es für sie erst recht wichtig, dass ihre Stimme in Brüssel wieder zählt. Dabei will Weber tatkräftig helfen.