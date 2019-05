28. Mai 2019, 12:07 Uhr Europäisches Parlament Fraktionschefs beharren auf Prinzip der Spitzenkandidaten

Das Europaparlament positioniert sich klar gegen den Rat der Staats- und Regierungschefs.

Der Rat muss einen Kandidaten für die Spitze der EU-Kommission vorschlagen. Diesem Vorschlag will das Parlament nur zustimmen, wenn es sich um einen der Spitzenkandidaten aus dem Europawahlkampf handelt.

Der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Udo Bullmann bezeichnete die Vereinbarung der Fraktionschefs als ein klares Signal an den Europäischen Rat: "Versucht es erst gar nicht!"

Das Europaparlament besteht darauf, nur einen der Europawahl-Spitzenkandidaten zum Chef der EU-Kommission zu wählen. Darauf verständigten sich die Chefs von Fraktionen, die gemeinsam eine Mehrheit im Parlament repräsentieren.

Parlamentspräsident Antonio Tajani erklärte nach dem Treffen: "Die Mehrheit der Fraktionen im Europäischen Parlament tritt für den Spitzenkandidaten ein" und sehe diese "als Ausgangspunkt der Verhandlungen über die Zukunft der Europäischen Union".

Das Prinzip der Spitzenkandidaten ist umstritten und sorgt momentan für einen Konflikt zwischen den EU-Institutionen. Bei der Besetzung des Chefpostens der EU-Kommission haben die Staats- und Regierungschefs das Vorschlagsrecht. Das Parlament muss anschließend mehrheitlich zustimmen.

"Ein klares Signal an den Europäischen Rat"

Nun bekräftigen die Fraktionschefs ihre Haltung, dass sie nur einem der Spitzenkandidaten zustimmen wollen. Das ist eine Ansage an den Rat - dem sie damit nicht nachgeben. Aufgrund der hohen Wahlbeteiligung bei der Europawahl sieht sich das Parlament gegenüber den Staats- und Regierungschefs in seiner Position gestärkt. "Die deutlich erhöhte Wahlbeteiligung in ganz Europa beweist, dass die europäische Demokratie lebendig ist", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und andere Ratsmitglieder fühlen sich an das Prinzip der Spitzenkandidaten jedoch nicht gebunden und wollen frei auswählen. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich am Dienstagabend zur ersten Beratung darüber, wen sie dem Parlament vorschlagen.

"Die Mehrheit hat klargemacht, dass an dem Spitzenkandidaten-Prozess als Orientierungspunkt nichts vorbeigeht", sagte der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Udo Bullmann. Dies sei ein "klares Signal" an den Europäischen Rat: "Versucht es erst gar nicht!"

EVP-Fraktionschef und -Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) sagte, man wolle bald zur inhaltlichen Debatte übergehen. Auf die Frage, ob er nun Kommissionschef werde, sagte Weber: "Ich bin nun mal Spitzenkandidat der EVP." Die Entscheidung liege aber bei Rat und Parlament - und er sei "zu Kompromissen bereit".

Der CSU-Politiker Weber erhebt Anspruch auf den Posten, denn die christdemokratische Parteienfamilie EVP wurde trotz herber Verluste stärkste Kraft. Auch sein sozialdemokratischer Gegenspieler Frans Timmermans und die Liberale Margrethe Vestager machen sich Hoffnungen.