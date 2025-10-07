Das Europaparlament hat die Immunität von drei EU-Abgeordneten im Konflikt mit ungarischen Behörden verteidigt. Zum einen wurde die Immunität des ungarischen Abgeordneten und Oppositionsführers Péter Magyar und der ungarischen Oppositionellen Klára Dobrev bei der Abstimmung in Straßburg gesichert. Außerdem entging die italienische Abgeordnete Ilaria Salis einer Aufhebung ihrer Immunität, allerdings nur sehr knapp: 306 Parlamentarierinnen und Parlamentarier stimmten in einem geheimen Votum für deren Aufrechterhaltung, 305 dagegen, 17 enthielten sich. Ungarns Justiz wollte die Immunität der drei Abgeordneten aufheben lassen, um sie strafrechtlich verfolgen zu können. Gegen Magyar und Dobrev laufen in Ungarn Strafverfahren wegen Diebstahls und Verleumdung, gegen die Linksaktivistin Salis wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Rechtsextremisten. Salis befand sich vor ihrer Wahl zur Europaabgeordneten im Hausarrest in Budapest. Mit Magyar hat der Rechtspopulist und ungarische Regierungschef Viktor Orbán erstmals seit Langem einen ernst zu nehmenden Konkurrenten. Magyars liberalkonservative Tisza-Partei kam bei den Europawahlen im vergangenen Juni auf Anhieb auf 30 Prozent der Stimmen. Die nächsten Parlamentswahlen stehen in Ungarn im Frühjahr 2026 an.