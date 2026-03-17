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Europäische UnionDer Mann, der Manfred Weber in Bedrängnis bringt

Lesezeit: 2 Min.

François-Xavier Bellamy ist der stellvertretende EVP-Fraktionsvorsitzende.
François-Xavier Bellamy ist der stellvertretende EVP-Fraktionsvorsitzende. Thomas Samson/AFP

François-Xavier Bellamy war bei den Verhandlungen zum neuen Abschiebegesetz der federführende EVP-Mann – er bahnte die rechte Mehrheit an. Deutsche EVP-Abgeordnete wünschen nun, dass er dafür bestraft wird.

Von Josef Kelnberger

François-Xavier Bellamy macht offenbar gern Politik mit großen Gefühlen. Jedenfalls sprach der französische Konservative von einer ermordeten Studentin, nachdem er vergangene Woche im Europaparlament ein neues Abschiebegesetz mit einer rechten Mehrheit durchgesetzt hatte: Er habe es „in Gedanken an Philippine“ getan.

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