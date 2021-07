Die EU-Kommission hält die Auszahlung von Milliardenhilfen an Ungarn zur Überwindung der Wirtschaftsfolgen der Corona-Krise zurück. Eine Sprecherin der Behörde sagte am Montag, die Prüfung des Plans der ungarischen Regierung dauere an und könne eher Monate als Tage dauern. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hatte jüngst betont, es gehe auch um "Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit". Ungarn soll aus dem Wiederaufbaufonds 7,2 Milliarden Euro erhalten. Die Länder müssen der Kommission einen Plan zur Genehmigung vorlegen. Das soll sicherstellen, dass genug in Digitalisierung und Klimaschutz investiert wird. Die EU-Kommission fordert von Ungarn seit langem, "systematische Unregelmäßigkeiten" im Vergaberecht abzustellen. Und sie bemängelt Ungarns Umgang von Ministerpräsident Viktor Orbán mit Justiz, Wissenschaft und Medien wegen potenzieller Verstöße gegen EU-Grundrechte.