In Brüssel wächst die Hoffnung, dass der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine um eine blockierte Ölpipeline und die damit verbundene Blockade eines dringen benötigten EU-Hilfskredits für Kiew bald beendet werden kann. Er sei „ziemlich zuversichtlich“, dass „wir diese Krise in naher Zukunft beilegen können“, sagte ein ranghoher EU-Diplomat am Freitag. Er verwies dabei auf einen Brief, den der ungarische Regierungschef Viktor Orbán am Tag zuvor an seine europäischen Kolleginnen und Kollegen geschickt und in dem er einen möglichen Ausweg vorgeschlagen hatte.