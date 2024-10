Viktor Orbán in Brüssel:Ein Gefallen für Putin, ein Gefallen für Trump

Viktor Orbán hat lange Zeit, mit viel Eifer und großem Erfolg an dem Ruf gearbeitet, er sei Wladimir Putins Mann am Tisch der Europäer. Seit gut zwei Jahren fließt ein wesentlicher Teil der politischen Energie, die der ungarische Regierungschef in Brüssel einsetzt, in Bemühungen, die europäische Hilfe für die Ukraine zu verzögern, zu verringern und zu behindern – mithin Dinge zu tun, die mehr im Interesse des Diktators und Kriegstreibers in Moskau sind als im Interesse Kiews und der Europäischen Union, der Ungarn immerhin angehört. In Brüssel nennen deswegen manche Diplomaten Orbáns Namen in einem Atemzug mit dem Wort „Verräter“.

Am Donnerstag, als sich die europäischen Staats- und Regierungschefs zum Brüsseler Gipfel versammelten, zeigte Orbán ihnen jedoch, dass er nicht nur für Putin als Sachwalter tätig sein kann. Sondern auch für einen anderen Politiker, der von der Unterstützung der Ukraine wenig hält: Donald Trump. Obwohl etliche Kollegen versuchten, ihn noch umzustimmen, machte es Orbán durch sein Veto praktisch unmöglich, dass sich die USA an einem neuen Hilfskredit für Kiew beteiligen können.

Orbán will das Thema bis zur US-Wahl hinauszögern

Damit verhilft Orbán seinem Freund Trump, den er in diesem Jahr zweimal besucht hat, zu einer günstigen Lage, falls der die US-Präsidentschaftswahl Anfang November gewinnt. Denn der noch amtierende Präsident Joe Biden hat im Namen der Vereinigten Staaten zugesagt, dass Washington 20 Milliarden Dollar von einem geplanten Kredit in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Dollar übernehmen wird. Das Darlehen, das die USA, die EU, Japan und Kanada gemeinsam bereitstellen wollten, sollte noch in diesem Jahr abgewickelt werden, also vor einer möglichen Amtsübernahme Trumps im Januar 2025.

Das heißt: Trump, der immer wieder über die amerikanische Hilfe für die Ukraine schimpft und mit deren Ende droht, könnte just zu einem Zeitpunkt ins Amt kommen, zu dem die USA Kiew satte 20 Milliarden Dollar zukommen lassen. Das wäre politisch peinlich, würde Trump aber auch ein Druckmittel aus der Hand nehmen. Der Ex-Präsident hat angekündigt, nach einem Wahlsieg einen Friedensschluss zwischen der Ukraine und Russland zu „vermitteln“. Das ist allenfalls realistisch, wenn Kiew de facto zur Kapitulation gezwungen wird – und das wiederum ist leichter, wenn die Ukraine Geldprobleme hat.

Und so tat Orbán Trump am Donnerstag den Gefallen und blockierte den EU-Beschluss, der nötig gewesen wäre, um die amerikanische Beteiligung an dem 50-Milliarden-Dollar-Kredit zu ermöglichen. Denn das Darlehen soll sehr kreativ finanziert werden: durch die Erträge, die jedes Jahr auf das im Westen eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank anfallen. Der größte Teil davon, etwa 200 Milliarden Euro, liegt in der EU fest. Und nach jetzigem Stand muss der Sanktionsbeschluss, durch den diese Milliarden immobilisiert wurden, von der EU alles sechs Monate verlängert werden – und zwar einstimmig.

„Orbán mag Trump, Orbán mag Putin, Trump mag Putin.“

Diese Frist freilich ist den USA zu kurz. Washington ließ die EU wissen, dass der Zeitraum zwischen den Erneuerungsbeschlüssen auf drei Jahre ausgedehnt werden müsse. Andernfalls könne Amerika sich nicht mit 20 Milliarden Dollar an dem Darlehen beteiligen. Doch diese Fristverlängerung kann die EU nur im Konsens beschließen. Und Ungarn legte ein Veto dagegen ein.

Das bedeutet nicht, dass Kiew kein neues Geld bekommt. Die EU-Regierungen haben bereits beschlossen, ihren zunächst ebenfalls auf 20 Milliarden Dollar festgelegten Anteil an dem Kredit auf bis zu 35 Milliarden Euro aufzustocken. Dieser Beschluss konnte mit Mehrheit getroffen werden, Orbán hatte kein Veto. Ungarn stimmte sogar dafür, obwohl – wie in Brüssel erstaunt angemerkt wird – ein größerer EU-Anteil letztlich auch das Haftungsrisiko für Budapest erhöht, sollte die Finanzierung des Kredits schiefgehen.

Da diese Gefahr jedoch als gering gilt, dürfte sich die Rechnung unterm Strich für Viktor Orbán lohnen. Er macht sich nicht nur beim russischen Präsidenten beliebt, sondern womöglich auch beim nächsten amerikanischen. Man könne da eine gewisse „Zuneigung unter starken Männern“ beobachten, sagt ein Diplomat. „Orbán mag Trump, Orbán mag Putin, Trump mag Putin.“